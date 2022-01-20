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Чехія відправить Україні артилерійські боєприпаси, – ЗМІ

20/01/2022 19:32

Уряд Чехії наступного тижня має затвердити рішення щодо відправки в Україну артилерійських боєприпасів.

Про це у четвер, 20 січня, інформує телеканал Televize Seznam.

“Чехія підтримає Україну в загостренні ситуації із Росією. Він надішле партію гранат”, – йдеться в повідомленні.

Редактор телеканалу Ян Ріхтер розповів, що Чехія підтримає Україну постачанням артилерійських боєприпасів. Цю інформацію телеканалу підтвердила речниця міністерства оборони.

“Пропозицію міністерств оборони та закордонних справ і Генштабу уряд обговорить наступного тижня. Більше у сьогоднішніх вечірніх новинах”, – написав Ріхтер.

Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що новий уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву, пише “Європейська правда”.

“Чехія історично, політично і союзницьки – на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми спробуємо допомогти”, – сказала міністр, додавши, що наша держава має повідомити, що саме їй треба.

Однак постачання зброї чи боєприпасів слід узгодити з країнами Вишеградської четвірки, або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.

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