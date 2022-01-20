Чехія відправить Україні артилерійські боєприпаси, – ЗМІ

Уряд Чехії наступного тижня має затвердити рішення щодо відправки в Україну артилерійських боєприпасів.
Про це у четвер, 20 січня, інформує телеканал Televize Seznam.
“Чехія підтримає Україну в загостренні ситуації із Росією. Він надішле партію гранат”, – йдеться в повідомленні.
Редактор телеканалу Ян Ріхтер розповів, що Чехія підтримає Україну постачанням артилерійських боєприпасів. Цю інформацію телеканалу підтвердила речниця міністерства оборони.
Česko podpoří Ukrajinu dodávkou dělostřelecké munice. Informaci @televizeseznam potvrdila mluvčí @ObranaTweetuje. Návrh ministerstev obrany a zahraničí a generálního štábu ještě projedná příští týden vláda. Více v dnešních Večerních zprávách.
— Jan Richter (@janofmoravia) January 20, 2022
“Пропозицію міністерств оборони та закордонних справ і Генштабу уряд обговорить наступного тижня. Більше у сьогоднішніх вечірніх новинах”, – написав Ріхтер.
Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що новий уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву, пише “Європейська правда”.
“Чехія історично, політично і союзницьки – на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми спробуємо допомогти”, – сказала міністр, додавши, що наша держава має повідомити, що саме їй треба.
Однак постачання зброї чи боєприпасів слід узгодити з країнами Вишеградської четвірки, або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.
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