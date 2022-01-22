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МЗС вимагає від Німеччини спростування слів командувача ВМС про “втрачений для України” Крим

22/01/2022 14:02
Міністерство закордонних справ України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про втрачений для України Крим і вимагає їх публічного спростування.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє “Укрінформ“.

“Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору. У зв’язку з цим потребує роз’яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи”, – зазначив Ніколенко.

Він додав, що у МЗС були “особливо здивовані почути сентименти пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією”.

Речник МЗС наголосив, що ці слова “прозвучали в той час, коли кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на гетто прав людини та озброєний до зубів авіаносець, що становить загрозу всьому Чорноморському регіону”.

Ніколенко також привернув увагу до того, що на території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії та намагаються втручатися у внутрішні справи.

“Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені”, – підкреслив Ніколенко.

“Вимагаємо від уряду Німеччини публічного спростування висловлювань командувача ВМС, які підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі”, – заявив речник МЗС.

Як писала “Новинарня“, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що окупований Росією Кримський півострів “для України втрачений і ніколи не повернеться“.

Окрім того, віцеадмірал Шенбах назвав вступ України в НАТО поки що неможливим, а Грузії – “нерозумним”, і висловив думку, що Володимир Путін “заслуговує на повагу”.

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Україна

МЗС вимагає від Німеччини спростування слів командувача ВМС про “втрачений для України” Крим

Міністерство закордонних справ України вважає категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про втрачений для України Крим і вимагає їх публічного спростування. Про це заявив речник МЗС...

Війна з Росією

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