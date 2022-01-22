Німеччина поки виключає постачання зброї Україні, – міністр

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт

Німеччина поки що виключає постачання зброї Україні на тлі можливого вторгнення Росії.

Про це заявила міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт в інтерв’ю Welt, пише “Європейська правда“.

Ламбрехт підтвердила, що Німеччина дотримується своєї політики не постачати летальної зброї до зон конфлікту. І запевнила, що Німеччина підтримує Україну “іншими засобами”.

“У лютому буде переданий польовий госпіталь, включаючи необхідне навчання, при співфінансуванні Німеччини в розмірі 5,3 мільйона євро. Ми також поставили апарати штучної вентиляції легень. І ми лікуємо тяжко поранених українських солдатів у наших шпиталях Бундесверу.

Тож ми підтримуємо Київ. Тепер ми маємо зробити все можливе для деескалації. Постачання зброї зараз недоцільне – така думка федерального уряду”, – сказала Ламбрехт.

Очільниця міноборони наголосила, що Німеччина докладає всіх зусиль, щоб запобігти російському вторгненню.

“Коли просто біля кордону з Україною зосереджено понад 100 тисяч російських солдатів, це надзвичайно загрозлива ситуація. Ми стривожені, бачимо небезпеку і робимо все можливе, щоб їй запобігти“, – зазначила міністерка.

Ламбрехт також наголосила, що Росія не має права вето щодо вступу будь-якої країни в НАТО та не може заперечувати членство східноєвропейських країн в Альянсі.

“Будь-яка суверенна держава, яка розділяє наші цінності, може подати заявку на членство. Проте поза цими червоними лініями є велике бажання західної сторони вести переговори з Росією та враховувати її інтереси“, – додала Ламбрехт.

Раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання зброї Україні буде непотрібною ескалацією ситуації.

Торік у грудні видання Bild опублікувало матеріал, згідно з яким Німеччина (з урядом Ангели Меркель) з травня 2021 року використовує механізми НАТО, щоб блокувати іншим членам Альянсу можливості постачати оборонні озброєння Україні, незважаючи на російську загрозу.

Як пише The Wall Street Journal, Берлін не надав Естонії дозвіл передати Україні зброю німецького виробництва для захисту від потенційного російського вторгнення. Проте естонський уряд усе ще намагається переконати Німеччину змінити свою думку.

Нагадаємо, що у відповідь на агресивні дії Росії Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin.

Чехія планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії.

Британія цього тижня розпочала постачання Україні протитанкового озброєння, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

22 січня до Києва прибув літак із понад 90 тоннами летальної зброї, які в рамках пакету допомоги надіслали Сполучені Штати Америки.

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