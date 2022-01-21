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Німеччина отримала запит Естонії на схвалення поставок зброї в Україну

21/01/2022 15:19

Федеративна Республіка Німеччина отримала від Естонії запит на схвалення поставки 122-мм гаубиць до України.

Як передає Deutsche Welle з посиланням на міноборони ФРН, запит вивчається та перебуває “на відомчому узгодженні”.

Цей процес має бути також скоординований із Фінляндією.

Раніше естонська влада заявила, що має намір відправити до України десятки протитанкових ракетних комплексів “Джавелін” і 122-міліметрових гаубиць.

Артилерійську зброю було випущено ще Німецькою Демократичною Республікою, а в 90-х роках влада об’єднаної Німеччини продала її Фінляндії.

Берлін офіційно неодноразово відмовлявся постачати Україні озброєння на тлі напружених відносин Києва та Москви.

Нагадаємо, 18 січня парламент Естонії ухвалив подану 28 депутатами заяву на підтримку територіальної цілісності України.
У тексті сказано, що у 2014 році Україна стала жертвою неспровокованої агресії, наслідки якої досі не ліквідовані, і в Європі відбувається швидка ескалація загроз у сфері безпеки.
Згодом прем’єрка Естонії Кая Калас заявила, що її держава збільшить витрати на оборону у зв’язку з безпековою ситуацією в Європі.

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