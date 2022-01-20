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США дозволили країнам Балтії передати Україні американську зброю

20/01/2022 09:40

Державний департамент США дозволив країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва.

Про це повідомляють агенція Reuters та видання Politico.

“Сполучені Штати та їхні союзники й партнери єдині в питанні надання безпекової допомоги Україні. Ми тісно спілкуємося з нашими українськими партнерами та нашими союзниками по НАТО і креативно використовуємо всі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону у звʼязку з посиленням російської агресії”, – сказав речник зовнішньополітичного відомства США.

За правилами експортного контролю США, Литва, Латвія та Естонія мали отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати зброю Україні.

Зокрема, Естонія зможе передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, а Литва – переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

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