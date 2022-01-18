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Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку України

18/01/2022 17:15

Парламент Естонії (Рійгікогу) ухвалив подану 28 депутатами заяву на підтримку територіальної цілісності України.

За ухвалення заяви у вівторок, 18 січня, проголосували 67 депутатів, інформує сайт ERR.

У тексті сказано, що у 2014 році Україна стала жертвою неспровокованої агресії, наслідки якої досі не ліквідовані, і в Європі відбувається швидка ескалація загроз у сфері безпеки.

Рійгікогу рішуче засудив спрямовану на Україну агресію з боку Російської Федерації, підтвердивши свої позиції від 2014 та 2018 років, коли естонський парламент також виступав із заявами, які засуджують агресивну діяльність РФ щодо України та анексію Криму.

Рійгікогу закликав усі держави беззастережно підтримати суверенітет та територіальну цілісність України.

У заяві наголошується, що жодна держава, яка не є членом Європейського союзу або НАТО, не має права вето на розширення цих організацій.

Членство України в міжнародних організаціях – це рішення України та цих організацій, треті сторони не мають права голосу у цьому питанні.

Рійгікогу дотримується позиції, що жодне з рішень, що стосуються суверенітету України, не можна приймати заочно, без участі України.

Політика сфер впливу в Європі більше не застосовується, і парламент Естонії засуджує будь-які спроби відновлення сфер впливу в Європі, йдеться у заяві.

На думку депутатів естонського парламенту, одна з передумов забезпечення миру в Європі – це припинення агресії Російської Федерації щодо України.

Нагадаємо, раніше в МО Естонії заявили, що планують надати Україні летальну зброю – протитанкові ракети Javelin, а також 122-міліметрові гаубиці.

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