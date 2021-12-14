Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні, – Bild

Ангела Меркель. ФОТО: REUTERS

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто виступала проти постачання зброї Україні через НАТО.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Про позицію Меркель щодо постачання Україні зброї видання написало після того, як міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Financial Times звинуватив Німеччину у блокуванні продажу зброї через НАТО, попри загрозу можливого вторгнення Росії.

З урахуванням цього Україна прагнутиме купувати зброю в межах двосторонніх угод зі своїми союзниками, зокрема зі США, Великою Британією, Литвою та Францією.

Як пише Bild, за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. На прохання колишньої канцлерки до рішення Німеччини приєдналися і Нідерланди, оскільки Меркель нібито не хотіла, щоб Німеччина була єдиною країною, яка виступає проти надання озброєння Україні на тлі загострення російської агресії.

Згодом ФРН пом’якшила позицію щодо постачання антидронових рушниць, визначивши цю зброю як нелетальну.

Позиція нового уряду ФРН на чолі з канцлером Олафом Шольцем щодо питання постачання озброєння України поки невідома.

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