Німеччина блокує постачання Україні партії антидронових рушниць для боротьби з ворожими БПЛА, – Резніков

Олексій Резніков. Фото: пресслужби МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Берлін блокує постачання Україні певного озброєння через НАТО.

Про це інформує Financial Times.

Міністр зазначив, що Берлін минулого місяця заблокував придбання Україною гвинтівок проти безпілотників та антиснайперських систем через агентство закупівель НАТО, хоча згодом Німеччина поступилася щодо першого, адже це не летальна зброя.

“Вони будують “Північний потік-2” і водночас блокують постачання нам оборонного озброєння. Це дуже нечесно”, – сказав Резніков.

Глава МОУ зазначив, що через позицію Німеччини Україна спробує закупити необхідне озброєння через двосторонні угоди із союзниками, зокрема із США, Британією, Литвою та Францією.

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