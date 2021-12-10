Україна закупила в НАТО партію антидронових рушниць для боротьби з ворожими БПЛА

Олексій Резніков. Фото: пресслужби МОУ

Україна закупила через структури НАТО партію антидронових рушниць для боротьби з російськими безпілотниками.

Перші десять зразків Україна отримає з Литви до кінця грудня.

Як передає “Новинарня“, про це в ефірі програми “Право на владу” на телеканалі “1+1” заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

“У НАТО є система NSPA. Це система закупівель, якщо можна сказати, такий натовський аналог Amazon. І ми сьогодні вже пройшли декілька тестів, ми заплатили гроші, пройшли всі перевірки для того, щоб придбати певні потрібні нам речі через NSPA в НАТО. Протягом цього місяця ми отримаємо перші 10 антидронових рушниць виробництва Литви, які допоможуть нам боротися з російськими безпілотниками”, – сказав Резніков.

Урядовець також зазначив, що має на меті створити при Міністерстві оборони два агентства, аналогічні NSPA.

“Одне буде займатися тиловими речами – закупівлями, питаннями логістики. Друге буде займатися тим, що стосується озброєнь. І це я зроблю найближчим часом”, – зазначив міністр.

Він також анонсував зняття секретності з деяких державних закупівель у сфері Міноборони.

“Те, що стосується розсекречення: такий намір в мене є. Єдине, що я буду консультуватися з експертами, що саме підлягає розсекреченню, як був приклад зі швидкими допомогами, а що в інтересах національної безпеки і оборони має залишитись поки що в секреті”, – сказав міністр.

Рушниці EDM4S розроблені литовською компанією NT-Servise для протидії безпілотним літальним апаратам. Їх ефективність досягається шляхом придушення сигналів керування, відео і навігації. Комплекс цілком мобільний і готовий до використання натисканням однієї кнопки (вмикання).

Особливих навичок для використання комплексів EDM4S не потрібно і вони є ефективними проти невеликих дронів, які часто використовують російсько-окупаційні війська на сході нашої держави.

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