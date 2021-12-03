У Міноборони буде аналог агентства НАТО з питань закупівель, – Резніков

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Міністр оборони Олексій Резніков анонсував створення в Україні аналогу агентства НАТО, яке займатиметься закупівлею та логістикою.

Як передає “Новинарня“, про це очільник МОУ заявив у п’ятницю, 3 грудня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

“Серед першочергових заходів побудова ефективної прозорої системи закупівель. Ми плануємо створити в Міноборони аналог агенції НАТО з питань підтримки та закупівель на кшталт NSPA”, – сказав Резніков.

“Структурно воно буде містити частину, яка здійснюватиме закупівлю товарів, робіт та послуг оборонного призначення, а також частину, яка відповідатиме за забезпечення харчування, паливо, речове забезпечення та інше”, – додав він.

Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) – головна логістична організація НАТО та виконавчий орган Організації НАТО з підтримки та постачання. Держави-члени Альянсу мають представників у наглядовій раді Агенції, що контролює і управляє діяльністю цієї Агенції.

NSPA об’єднує в одній організації логістику, закупівлі, забезпечує спільні міжнародні рішення для зацікавлених сторін. Агенція має штаб-квартиру у Капеллені (Люксембург) і оперативні центри у Франції, Угорщині й Італії.

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