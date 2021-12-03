Україна і НАТО продовжують співпрацю в рамках програми “Партнерство заради миру”

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Кабінет Міністрів схвалив проєкт оновленого Меморандуму про домовленість між урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки (С4) у рамках програми Альянсу “Партнерство заради миру“.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Очільник МОУ Олексій Резніков зазначив, що оновлений Меморандум про домовленість регулює низку положень щодо продовження співробітництва з питань С4 та підписання в подальшому технічних угод для виконання Меморандуму.

“Угода має на меті покращення взаємосумісності між Міністерством оборони України та Північноатлантичним альянсом з огляду на необхідність досягнення одного із першочергових пріоритетів нашої держави – посилення співробітництва із НАТО. А її нова редакція передбачає підтримку впровадження сучасних інформаційних технологій та сервісів у системі управління військами Збройних сил України”, – додав Резніков.

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