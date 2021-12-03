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Двері поки зачинені, – Кулеба про приєднання України до НАТО

03/12/2021 09:43

Україна може стати членом НАТО, коли три столиці країн-учасниць Альянсу почнуть сприймати нашу державу “як незалежну та самостійну, а не як доповнення до Росії”.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Sargs, опублікованому в четвер, 2 грудня.

“За моїми підрахунками Україна приєднається до Альянсу, коли три столиці країн-учасниць НАТО змінять свій погляд на відносини з Україною, нарешті, почавши сприймати Україну як незалежну та самостійну державу, а не як доповнення до Росії. Але я точно знаю, що коли у цих столицях відбудеться зміна сприйняття, і вони більше не будуватимуть своїх відносин з Україною через призму двосторонніх відносин з Росією, ситуація кардинально зміниться. Проте, поки ця точка зору не зміниться, НАТО відкриє нам лише вікна для співпраці з Україною, але двері для приєднання – поки що будуть зачинені”,  – сказав глава МЗС.

Кулеба не став відповідати на уточнювальне запитання, про які саме столиці йдеться, пославшись на недипломатичність подібної відповіді.

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