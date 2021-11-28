З Управління держохорони звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів над Гутою, – ЗМІ

Михайло Ткач (ліворуч)

З Управління державної охорони нібито звільнили співробітників, які не збили дрон журналістів-розслідувачів над державною резиденцією “Синьогора” у карпатському селі Гута 21 листопада, коли там були президент Володимир Зеленський і керівник його офісу Андрій Єрмак.

Про це з посиланням на джерела заявив автор розслідування Михайло Ткач у подкасті на “Українській правді”.

“Я думаю, що ця історія (таємних польотів на гелікоптері ДСНС у Гуту в день народження Єрмака – “Н”) матиме продовження. Я знаю, що зараз в Управлінні державної охорони йде розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що в мене ціла мережа джерел. І зараз ідуть розслідування й перевірки.

Я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми злітали над “Синьогорою”, над цією державною дачею – про що президент казав [на пресмарафоні], що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили”, – заявив журналіст.

За словами Ткача, дрону достатньо було злетіти і показати майданчик, на який сіли гвинтокрили ДСНС.

Співробітники УДО одразу підійшли і заборонили знімати, але дрон встиг злетіти.

Ткач також зазначив, що в Міністерстві внутнішніх справ тепер думають, як далі комунікувати цю історію.

Офіс президента нібито писав запит, щоб надали гвинтокрил. Хоча Володимир Зеленський сказав на пресмарафоні, що йому запропонували скористатися авіацією ДСНС ті, хто летів із президентом у Гуту, що може вказувати на те, що гвинтокрили використали з подачі міністра Дениса Монастирського.

За словами Ткача, про плани святкувати день народження Єрмака в Гуті знало широке коло людей, проте подробиці святкування мало хто хотів розкривати, а сам захід був законспірований і людей у резиденції було небагато.

Відомо, що діловий партнер Ігоря Коломойського Тимур Міндіч із родиною прилетів у Гуту в п’ятницю, за два дні до дня народження Андрія Єрмака. Міністр розвитку громад та територій Україн Олексій Чернишов також був із родиною. Був там і заступник голови офісу президента Олег Татаров. Сам президент також був із родиною.

Журналіст наголошує, що використання відомчих гвинтокрилів у приватних цілях викликає запитання.

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Як інформувала “Новинарня“, 24 листопада “Українська правда” оприлюднила розслідування про святкування 50-річного ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції “Синьогора” в селі Гута в Карпатах. Святкування за участю президента Володимира Зеленського нібито тривало чотири дні, з п’ятниці. Для перевезення гостей у Гуту використовувався гелікоптер ДСНС. При цьому президент і керівник його офісу прибули до Києва в неділю, щоб відвідати офіційні заходи до Дня гідності та свободи, а потім повернулися до Карпат приватним літаком.

Згодом Зеленський на пресмарафоні заявив, що мав право використовувати державні гелікоптери для перельотів у державну резиденцію для відпочинку на вихідних, а також підтвердив там присутність Андрія Єрмака. При цьому президент заперечив факт святкування дня народження Єрмака в “Синьогорі”.

Також Зеленський повідомив, що йому відомо про використання журналістами квадрокоптера над “Синьогорою”, хоча це заборонено з міркувань безпеки першої особи.

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