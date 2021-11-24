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На ювілей Єрмака в Карпатах гостей звозили гелікоптерами ДСНС, Зеленського не було в Києві 4 дні, – ЗМІ

24/11/2021 20:50

Президент Володимир Зеленський та офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах.

Про це йдеться в розслідуванні “Української правди”, опублікованому в середу, 24 листопада.

За інформацією джерел видання у політичних колах, президент Зеленський та керівник його офісу Єрмак у п’ятницю вдень, 19 листопада, залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції президента України “Синьогора”, де в неділю Єрмак мав відсвяткувати ювілей – 50 років.

Згідно з даними онлайн-радарів, президентський літак із Києва не прилітав, на відміну від президента.

“Натомість за допомогою онлайн-радару вдалося встановити, що у п’ятницю вранці з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, який має стосунок до групи “Приват” Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва. Чи був президент Зеленський або керівник його офісу Єрмак на борту, наразі не вдалося ані підтвердити, ані спростувати. Згодом розслідувачі “УП” знайшли докази, що 21 листопада, у день народження Єрмака та в день Гідності та Свободи, близько 10-ї ранку Зеленський і Єрмак з’являються на Інститутській у Києві, о 12-й президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську”, – йдеться в статті.

За інформацією “Української правди”, серед гостей на святі були заступник керівника офісу президента Андрій Татаров та міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

“УП” надіслала запити з питанням: “На яких підставах авіацію спеціального призначення було задіяно для святкування дня народження Андрія Єрмака?”

“Гелікоптер ДСНС здійснив посадку в аеропорту “Бориспіль” майже о четвертій годині дня (в понеділок). Таким чином, президент і керівник його офісу могли дістатися на роботу на Банкову близько п’ятої години вечора. А це означає, що Зеленський під час такої гострої внутрішньої і зовнішньої ситуації літав у гори на дачу на чотири дні”, – стверджують журналісти.

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