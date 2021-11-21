“Їхня брехня принижує”: на Майдані – величезний банер проти Зе і Єрмака, на Банковій – штовханина. ФОТО, ВІДЕО

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У восьму річницю початку Революції Гідності, День Гідності і Свободи, громадські й політичні активісти вийшли на акцію в центрі Києва. Зокрема, на Майдані Незалежності вивісили величезний банер проти президента Володимира Зеленського і керівника його офісу Андрія Єрмака та пройшли маніфестацією на вулицю Банкову, де сталася штовханина з поліцією.

Як передає “Новинарня“, ввечері в неділю, 21 листопада, на Майдані зібралося понад тисячу людей. Вони прийшли на заклик Руху опору капітуляції, партій “Європейська солідарність”, “Демократична сокира” та ін.

На фасаді ТЦ “Глобус” перед початком акції вивісили банер із зображенням Зеленського та Єрмака й написом “Їхня брехня принижує. Захистимо нашу гідність”.

Транспарант гігантських розмірів принесли й почепили представники Руху опору капітуляції. Щоправда, невдовзі легку тканину розірвало вітром.

Маніфестанти протестують проти політики президента Зеленського, звинувачуючи його та Єрмака в державній зраді – зриві операції із затримання “вагнерівців”.

Учасники мітингу тримали транспарант із написом “Імпічмент” та вигукували “Єрмака за ґрати!”, “Путін – х…йло, Зеля – сц…кло!”

Також багато людей із квітами та прапорами розтягнулася Алеєю Героїв Небесної сотні, вшановуючи пам’ять загиблих майданівців. Біля каплички відбулася міжконфесійна панахида за загиблими під час Революції Гідності.

Фоторепортаж Ірини Семеняки:

Після цього кілька сотень демонстрантів із банером “Імпічмент” пройшли на вулицю Банкову. Однак підхід ближче до будівлі офісу президента перегородили поліцейські, зокрема бійці особливого призначення. Протестувальників не пустили за огорожу, пояснюючи це нібито вимогами безпеки й потребою перевірки на наявність заборонених речей.

Перед присутніми, звертаючись до поліції, виступили лідер “ДС” Юрій Гудименко, представник РОК Андрій Левус, батько загиблого на Донбасі розвідника Ярослава Журавля – вони переконували, що в мітингарів немає небезпечних речей, і поліція штучно загострює ситуацію.

Сталася невелика штовханина. Маніфестанти скандували: “Пропускай!”, “Беркуту” ганьба!”, “Беркутня!”

Представник правоохоронців у мегафон закликав “виконувати законні вимоги поліції” та не порушувати публічний порядок.

Зрештою, мітингувальників почали по одному пропускати під ОП – після перевірки кожного на безпеку.

Відео:

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