“Ганьба зрадникам!” Зеленського неприязно зустріли біля Меморіалу Небесної сотні

Фото: ОП

У День гідності та свободи, який відзначається в Україні 21 листопада, президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих учасників Революції гідності на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Глава держави встановив лампадку до хреста і вшанував пам’ять полеглих активістів Майдану хвилиною мовчання, повідомляє сайт президента.

У церемонії також узяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Від спілкування з журналістами, зокрема коментування останніх подій навколо “вагнергейту”, очільники держави й ОП відмовилися.

Дехто з присутніх на Алеї Героїв українців зустрів Зеленського та Єрмака вигуками “Ганьба!” та “Ганьба малоросам і державним зрадникам!”.

Як повідомляють користувачі в соцмережах, з нагоди прибуття президента рух на Алеї Героїв Небесної сотні перекрили ще від вулиці Ольгинської, не дозволяючи активістам встановити апаратуру до молебню з нагоди Дня гідності та свободи.

Як відомо, 21 листопада, в річницю початку Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року, Україна відзначає День гідності та свободи. Це свято (на той час – День свободи) було скасоване президентом-утікачем Януковичем і поновлене президентом Порошенком.

Читайте також:

День Гідності в Свободи в Києві: “Мальована історія Майдану”, виставки, походи й нові протести