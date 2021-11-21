“Ганьба зрадникам!” Зеленського неприязно зустріли біля Меморіалу Небесної сотні

У День гідності та свободи, який відзначається в Україні 21 листопада, президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять загиблих учасників Революції гідності на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.
Глава держави встановив лампадку до хреста і вшанував пам’ять полеглих активістів Майдану хвилиною мовчання, повідомляє сайт президента.
У церемонії також узяли участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник офісу президента Андрій Єрмак.
Від спілкування з журналістами, зокрема коментування останніх подій навколо “вагнергейту”, очільники держави й ОП відмовилися.
Дехто з присутніх на Алеї Героїв українців зустрів Зеленського та Єрмака вигуками “Ганьба!” та “Ганьба малоросам і державним зрадникам!”.
Як повідомляють користувачі в соцмережах, з нагоди прибуття президента рух на Алеї Героїв Небесної сотні перекрили ще від вулиці Ольгинської, не дозволяючи активістам встановити апаратуру до молебню з нагоди Дня гідності та свободи.
Як відомо, 21 листопада, в річницю початку Помаранчевої революції 2004 року та Революції гідності 2013 року, Україна відзначає День гідності та свободи. Це свято (на той час – День свободи) було скасоване президентом-утікачем Януковичем і поновлене президентом Порошенком.
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