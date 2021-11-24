ОП заперечує 4-денні “феєрверки” в карпатській резиденції Зеленського на ювілей Єрмака

Офіс президента заперечує фактаж розслідування “Української правди” щодо святкування 50-річного ювілею керівника ОП Андрія Єрмака в президентській резиденції “Синьогора” в Карпатах, оприлюднений 24 листопада. У матеріалі йшлося про те, що президент Володимир Зеленський із Єрмаком через це чотири дні не був у Києві, а на день народження до Гути ганяли гелікоптер ДСНС та чартер від групи “Приват” Ігоря Коломойського.

Водночас в ОП не спростували, що Зеленський зі співробітниками кілька днів був у Гуті на вихідних та що користувався гелікоптером ДСНС.

У дописі на ФБ-сторінці з цього приводу сказано:

“Перше: офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності.

Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов’язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою.

Третє: у п’ятницю Президент працював у Києві – на Банковій. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю Глава держави був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

Четверте: користування цією резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування Президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення Президента та його співробітників і користування відповідними об’єктами.

П’яте: з інших представників влади до резиденції заїжджав лише Олексій Чернишов, який перебував у ті дні в Рівному та пересувався автівкою.

Шосте: Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі Президента.

Сьоме: сподіваємося, що наступного разу отримаємо запит на надання інформації хоча б за добу до виходу репортажу, щоб можна було встигнути відповісти на всі запитання й додати правдивої інформації до матеріалу, який готується”.

Також на Банковій зазначили, що отримали інформаційний запит від журналіста “УП” Михайла Ткача лише 24 листопада, тобто вже в день виходу його репортажу, й лише за декілька годин до оприлюднення матеріалу, тож “запит міг бути направлений суто формально”.

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