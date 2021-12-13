У разі нової агресії Росії проти України Німеччина обіцяє заблокувати “Північний потік-2”

Анналена Бербок, фото ЕРА

Новий уряд Німеччини заявив, що готовий заблокувати російський газопровід “Північний потік-2”, якщо Росія піде на нову агресію щодо України.

В неділю, 12 грудня, новопризначена міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю телекомпанії ZDF зазначила, що ескалація щодо України матиме прямі наслідки для “Північного потоку-2”.

“У разі подальшої ескалації цей газопровід не зможе розпочати роботу”, – цитує главу МЗС Німеччини ВВС.

Бербок нагадала, що зараз сертифікацію проєкту все одно призупинено, оскільки “він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства”.

Цими вихідними Бербок брала участь у саміті міністрів закордонних справ “Великої сімки”, який проходив у Ліверпулі. Керівники зовнішньополітичних відомств найбагатших держав світу також обговорювали ситуацію навколо України та заявили, що у разі агресії проти Росії запровадять жорсткі економічні санкції.

Про те, що відповіддю на можливе вторгнення стане блокування “Північного потоку-2”, у неділю говорив і керівник Державного департаменту США Ентоні Блінкен.

Водночас новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю заявив, що його країна має намір зробити все можливе для збереження транспортування газу через Україну в майбутньому.

Якщо “Північний потік-2” почне працювати, Україна може втратити значну частину валютних надходжень, які зараз забезпечує транзит російського газу до Європи.

“Ми відчуваємо відповідальність за майбутнє, за те, щоб забезпечити успішність українського бізнесу з транзиту газу, і ми вживемо заходів, щоб він таким залишався. Ми також допомагатимемо Україні стати чудовим джерелом відновлюваної енергії”, – сказав Шольц.

Додамо, що в неділю у Ліверпулі на саміті міністрів закордонних справ країн G7 Росію попередили про серйозні наслідки нового наступу проти України.

“У Росії не має залишитися сумнівів, що подальша військова агресія проти України матиме серйозні наслідки, за які доведеться дорого заплатити”, – йдеться у спільній заяві країн-учасниць.

Країни також закликали Росію знизити рівень ескалації, використовувати дипломатичні канали та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань щодо прозорості військової діяльності.

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