Туск назвав “Північний потік-2” найбільшою помилкою Меркель

В.ою канцлерки ФРН Ангела Меркель

Лідер опозиції і та колишній прем’єр Польщі Дональд Туск назвав рішення про побудову газопроводу “Північний потік-2” найбільшою помилкою на Ангели Меркель посаді канцлерки ФРН.

Про це він сказав під час конференції про майбутнє Європи, повідомляє на PAP.

“З погляду інтересів ЄС “Північний потік-2″ є поганим проєктом”, – сказав він, додавши, що Ангела Меркель була безпорадна перед силою лобізму великого бізнесу.

“Вона визнала це під час однієї з наших розмов”, – зазначив Туск. Він сказав також, що постійна готовність Німеччини до енергетичної співпраці з Росією є однією з проблем цієї країни і “однією з найбільших помилок Меркель”.

“Я робив усе, аби унезалежнити ЄС від поставок газу з Російської Федерації, серед іншого через створення енергетичного союзу або спільного механізму закупівлі газу”, – сказав колишній голова Європейської ради.

Однак, за його словами, було багато держав, які не були зацікавлені у створенні спільного фронту опору проти побудови “Північного потоку-2”. Серед країн, які не мали нічого проти проєкту, він назвав Нідерланди, Австрію і Угорщину, а свою нейтральність наголошувала Чехія.

Нагадаємо, в нещодавно ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, “Зелених” та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Російської Федерації, у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

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