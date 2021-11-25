Новий уряд Німеччини в угоді про коаліцію змінив риторику щодо Росії

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В ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, “Зелених” та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Російської Федерації, у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

Про це інформує “Європейська правда”.

“Угода 2017 року показувала, наскільки багато в уряді Меркель лишалося міфів про відновлення “нормальності” російського керівництва; зараз їх немає”, – йдеться у матеріалі.

Зокрема, чотири роки тому угода говорила про “зацікавленість у добрих відносинах та близькій співпраці з РФ для захисту миру”, про те, що Німеччина хоче “разом із Росією гарантувати мир у Європі”, пропонувала Москві рухатися до “спільної економічної зони від Лісабона до Владивостока” і ставила як мету всієї політики Німеччини щодо Росії “повернення до взаємної довіри та мирного балансу інтересів”.

У новій коаліційній угоді немає схожих висловів. Хоча риторика досі є мирною, вона кардинально змінилася.

Тепер угода називає Москву не партнером і не потенційним партнером, а лише констатує, що “Росія є вважливим політичним гравцем”, з яким Німеччина прагне “стабільних відносин” та готова до “конструктивного діалогу”.

Нагадаємо, партії-учасниці майбутнього уряду Німеччини на чолі з соціал-демократом Олафом Шольцом домовились про розподіл посад у кабінеті міністрів.

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