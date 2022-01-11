Німеччина опинилася під вогнем критики через арешт грузинсько-українського генерала-героя, якого розшукує РФ, – ЗМІ

Бригадний генерал Георгій Каландадзе

Німеччина опинилася під вогнем критики через арешт на запит Москви грузинсько-українського генерала. Так, бригадний генерал Георгій Каландадзе в рідній Грузії був оголошений національним героєм, оскільки очолював оборону проти вторгнення Росії у 2008 році. Однак його затримали в Берліні перед Новим роком і можуть видати до РФ.

Про це пише британське видання Еxpress.

Зазначається, що з приходом нової влади у Грузії офіцера заарештували за начебто кримінальною статтею (яка вважається політично вмотивованою), але під натиском Заходу в лютому 2014 року він був відпущений.

Згодом Каландадзе емігрував до України.

“Його раптовий арешт 20 грудня 2021 року під час відвідування доньки в Берліні став наслідком публічної критики впливу Росії на нинішню владу Грузії за кілька днів до того. Тбілісі після телеінтерв’ю Канандадзе видало новий ордер через Інтерпол”, – пише видання.

“Мені очевидно, що я опинився у списку людей, за якими полює Росія”, – заявив Каландадзе в Берліні, очікуючи на суд щодо екстрадиції до Грузії.

“Я багато подорожував Європою після того, як отримав українське громадянство, у тому числі – неодноразово до Німеччини, де живе моя донька, і ніколи раніше мене не зупиняли”, – додав він.

За даними ЗМІ, Путін не вперше намагається схопити Каландадзе, однак інші європейські країни ігнорують пов’язані з цим запити. Але не Німеччина.

Георгій Каландадзе здобув військову освіту у США з рейнджерами, у 32 роки став начальником об’єднаного штабу збройних сил Грузії. Перед тим командував сухопутними військами країни. Однак перемога на виборах у 2012 році партії “Грузинська мрія”, прихильної до Москви, та гоніння на колишнього президента Михеїла Саакашвілі призвела до того, що Каландадзе виїхав в Україну.

Тут він був долучився до посилення українського війська для протидії агресії Кремля, був на Донбасі, як радник навчав вояків ЗСУ й НГУ.

“Чесно кажучи, мені зрозуміло, чому мене внесли до російського списку на затримання”, – сказав бригадний генерал.

Його називають “людиною Саакашвілі”, що погіршує його становище як у Грузії, так тим більше і в разі передачі в Росію.

Зазначається, що Каландадзе – не єдиний грузинський герой, на якого полює РФ на європейській території. Так, у серпні 2019 році на вулицях Берліна був застрелений Зелімхан Хангошвілі, який воював проти Росії у 2008 році під час її вторгнення росіян до Грузії. Влада Німеччини офіційно підтвердила, що вбивця був агентом ФСБ, та винесла йому вирок.

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Джерела вважають, що Берлін міг піти на арешт Каландадзе, щоб уникнути скандалу в разі вбивства в Німеччині ще одного грузина російськими агентами.

Нова міністерка закордонних справ Німеччини, Анналена Бербок з партії “Зелених”, виступає за жорстку позицію проти Росії, натомість канцлер Олаф Шольц із соціал-демократичної партії є прихильником м’якшого підходу до відносин із Москвою.

На минулому тижні Шольц обрав для переговорів щодо ескалації російських військ біля українських кордонів власного радника з закордонної політики, а не міністерку закордонних справ.

Німеччина також продовжує дозволяти росіянам під санкціями ЄС, наприклад, Владиславу Суркову, приїжджати до Берліна. Однак затримує українського громадянина через безпідставний ордер, який ігнорували інші країни Європи, зауважує британський “Експрес”.

Георгій Канделакі, колишній голова грузинської парламентської делегації в НАТО, зазначив: Із 2013 року Росія розміщує грузинських військових і розвідників на “червоних картках” Інтерполу, і уряд Грузії не заперечував жодного разу. Це показує драматичний дрейф Грузії в орбіту Росії. Грузія — не Білорусь, але певною мірою вона стала російським сателітом”.

Опозиційний депутат додав: “Грузинські офіцери, такі як генерал Калададзе, поїхали в Україну, бо розуміли, що війна в Україні стала продовженням того, що трапилось у 2008 році (вторгнення РФ до Грузії – “Н”). Цілі були ті самі: переламати результати холодної війни, знищити суверенітет”.

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