Німеччина передасть ЗСУ мобільний госпіталь Role-2, – Резніков

Німеччина передасть Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role-2.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у твіттері.

Since 2014, more than 160 of our military have been treated in 🇩🇪. In total, since 2014 🇩🇪 has transferred over €13million in medical supplies&equipment.Also,thanks to our partners,in January 2022 🇺🇦AF will receive a mobile field hospital Role-2!We appreciate this @AnkaFeldhusen pic.twitter.com/ZYLYbPPA5H

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2021