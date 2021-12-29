Німеччина передасть ЗСУ мобільний госпіталь Role-2, – Резніков

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Німеччина передасть Збройним силам України мобільний польовий госпіталь Role-2.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у твіттері.

Since 2014, more than 160 of our military have been treated in 🇩🇪. In total, since 2014 🇩🇪 has transferred over €13million in medical supplies&equipment.Also,thanks to our partners,in January 2022 🇺🇦AF will receive a mobile field hospital Role-2!We appreciate this @AnkaFeldhusen pic.twitter.com/ZYLYbPPA5H — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2021

Польовий шпиталь передадуть у 2022 році.

Загалом з 2014 року Україна отримала від Німеччини медичних матеріалів та обладнання на суму понад 13 млн євро, а за останні сім років у Німеччині пролікувалися 160 поранених українських військових.

Довідково

Role-2 — польовий шпиталь для надання допомоги постраждалим в умовах бойових дій.

Його функціонал полягає у виявленні, стабілізації та, при необхідності, оперуванні постраждалих перед їх доставленням до лікарні.

Стандартний набір включає: намети, контейнери або, як правило, і те, й інше; амбулаторне відділення; декілька палат, включаючи ізолятори та відділення інтенсивної терапії; операційну, включаючи передопераційну та післяопераційну зону; стоматологічне відділення; лабораторні та радіологічні відділення; підтримку та адміністрування шпиталю.

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