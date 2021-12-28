США виділили майже $25 млн допомоги для українських прикордонників

Україна і Сполучені Штати Америки домовилися про два спільні проєкти з Держприкордонслужбою щодо посилення північного та східного кордону нашої країни.

Як передає “Новинарня“, про це у вівторок, 28 грудня, інформує пресслужба ДПСУ.

На реалізацію першого США виділять Україні 20 млн доларів. Він сприятиме забезпеченню потреб прикордонних підрозділів на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю. Проєкт стартує у січні 2022-го та буде реалізований протягом року.

Також Штати зареєстрували ще один проєкт для розвитку інфраструктури кордону України.

Обсяг фінансування узгоджений у розмірі 4,5 мільйона доларів. Цей проєкт спрямований на облаштування кордону та розвиток систем дистанційного спостереження.

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