США виділили майже $25 млн допомоги для українських прикордонників

Україна і Сполучені Штати Америки домовилися про два спільні проєкти з Держприкордонслужбою щодо посилення північного та східного кордону нашої країни.
Як передає “Новинарня“, про це у вівторок, 28 грудня, інформує пресслужба ДПСУ.
На реалізацію першого США виділять Україні 20 млн доларів. Він сприятиме забезпеченню потреб прикордонних підрозділів на кордоні з Російською Федерацією та Білоруссю. Проєкт стартує у січні 2022-го та буде реалізований протягом року.
Також Штати зареєстрували ще один проєкт для розвитку інфраструктури кордону України.
Обсяг фінансування узгоджений у розмірі 4,5 мільйона доларів. Цей проєкт спрямований на облаштування кордону та розвиток систем дистанційного спостереження.
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