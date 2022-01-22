Командувач ВМС ФРН подав у відставку після розголосу його антиукраїнських заяв

Кай-Ахім Шенбах. Фото: dpa

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Командувач Військово-морських сил Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах подав у відставку після скандалу навколо його заяв про те, що “Україна вже ніколи не поверне Крим”, та про те, що “Путін заслуговує на повагу”.

Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

За інформацією видання, міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт та генеральний інспектор збройних сил Еберхард Цорн прийняли відставку командувача ВМС.

О 21:30 за Берліном (22:30 за київським часом) пресслужба ВМС поширила офіційний пресреліз із заявою Шенбаха, яку цитує Die Zeit.

“Я щойно попросив Федерального міністра оборони негайно звільнити мене від моїх обов’язків. Бездумні заяви, які я зробив в Індії щодо безпеки та військової політики, все більше тиснуть на мій офіс. Для того, щоб запобігти подальшій шкоді для ВМС Німеччини, Бундесверу, але насамперед – для Федеративної Республіки Німеччина, я вважаю цей крок необхідним. Федеральний міністр прийняла мій рапорт про відставку”, – заявив тепер уже екс-командувач Військово-морських сил Німеччини.

Шенбах також повідомив, що наразі обов’язки командувача виконуватиме контрадмірал Ян Крістіан Каак, який досі обіймав посаду його заступника.

Як писала “Новинарня“, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах на конференції індійського інституту оборонних досліджень імені Манохара Паррікара заявив, що окупований Росією Кримський півострів “для України втрачений і ніколи не повернеться“.

Окрім того, 56-річний віцеадмірал Шенбах назвав вступ України в НАТО поки що неможливим, а Грузії – “нерозумним”, і висловив думку, що Володимир Путін “заслуговує на повагу”.

Міністерство закордонних справ України назвало категорично неприйнятними висловлювання Шенбаха і виступило з вимогою їх публічного спростування.

Як сказав у коментарі Bild представник міністерства оборони Німеччини, Шенбаху доведеться дати своєму керівництву офіційні пояснення щодо своєї заяви про Крим, а “заяви щодо змісту та вибору слів жодним чином не відповідають позиції федерального міністерства оборони”.

МЗС України викликало посла Німеччини у зв’язку із заявами Шенбаха.

Після цього розголосу Кай-Ахім Шенбах заявив, що його скандальні заяви про Україну були “особистою думкою”, що він недбало оцінив ситуацію та припустився помилки.

Заяви командувача флоту ФРН лише посилили сприйняття картини, коли на тлі зростання вторгнення РФ Німеччина відмовляє Києву в поставках летальної зброї та блокує експорт озброєння в Україну по лінії НАТО. Крім того, Берлін перешкоджає поставці з Естонії артилерійських систем Д-30 радянського виробництва, що раніше належали Фінляндії, а до того – НДР.

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