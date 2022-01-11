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Росія – серійний ґвалтівник, полізе – дамо по яйцях, – ексглава МЗС Польщі

11/01/2022 09:27

Ексміністр закордонних справ Польщі, депутат Європарламенту Радослав Сікорський відповів на заяву очільника МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що діяльність НАТО спрямована на “захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу”.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 11 січня, Сікорський у твіттері назвав Російську Федерацію “серійним ґвалтівником”.

Раніше посольство РФ у Великій Британії опублікувало думку Лаврова про те, що “НАТО стало суто геополітичним проєктом, спрямованим на захоплення територій, що осиротіли внаслідок розпаду Організації Варшавського договору і Радянського Союзу”.

“Усвідом, російське посольство, раз і назавжди, зрозумілою тобі мовою. Ми не осиротіли, тому що ви не були нашим татком. Радше серійним ґвалтівником. Ось чому ви не досягнете мети. А якщо спробуєте ще раз, то отримаєте по яйцях” , – відповів Сікорський.

Скріншот із твіттера

“Той випадок, коли із російськими дипломатами розмовляють зрозумілою ними мовою”, – написав у фейсбуці журналіст Юрій Панченко.

“Дипломат від Бога”, – прокоментувала заяву Сікорського журналістка Дарина Бережньова.

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