“Чесний посередник у конфліктах”: Польща перебрала головування в ОБСЄ

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау

Із 1 січня 2022 року річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі почала Польща.

Про це повідомив речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

“Головною метою польського головування буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур ОБСЄ. Намір Польщі – діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Організація працює на основі консенсусу держав-учасників. Наші зусилля будуть зосереджені на повному використанні потенціалу ОБСЄ”, – зазначив представник польського зовнішньополітичного відомства.

Зазначається, що Польща виконуватиме свої завдання “в дусі комплексного підходу Організації до питання безпеки, припускаючи взаємозалежність політично-військових, а також економічних питань та питань прав людини”.

“Під час головування сконцентруємо наші зусилля на допомозі цивільному населенню в зонах конфлікту. В економічному вимірі ми зосередимося на відбудові та модернізації наших економік, прагнучи зміцнити їх стійкість та адаптацію до нових викликів. Відновлення після пандемії вимагає скоординованих і цілеспрямованих дій для повернення до сталого розвитку”, – сказано в повідомленні на сайті МЗС РП.

Глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау офіційно інавгурує головування та окреслить його пріоритети на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Польща співпрацюватиме в рамках так званої Трійки ОБСЄ з попереднім і наступними головуваннями – відповідно, зі Швецією і Північною Македонією.

Міністерська рада ОБСЄ пройде в Лодзі в грудні 2022 року.

Як відомо, у 2021 році ОБСЄ очолювала Швеція.

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