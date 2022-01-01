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Головування в Раді ЄС перебрала Франція. Макрон назвав пріоритети

01/01/2022 13:47

Із 1 січня 2022 року Франція перебрала головування в Раді Євросоюзу.

Про це повідомляє сайт Французького головування в ЄС.

“З 1 січня 2022 року Франція приймає головування в Раді Європейського Союзу на шість місяців. Уряд Франції оголосив, що хотів би будувати своє головування навколо концепції “Відновлення, сила та почуття приналежності”, – сказано в повідомленні.

“Свої дії Франція координує з програмою Тріо головування на наступні 18 місяців і працюватиме разом із Чеською Республікою у другій половині 2022 року та зі Швецією у першій половині 2023 року”, – зазначили в Парижі.

На сайті оприлюднено вітальне слово президента Франції Еммануеля Макрона, який викладає напрямки діяльності в межах ЄС на наступні шість місяців. Серед них – боротьба з пандемією COVID-19, економічне відродження, координація зусиль у подоланні кліматичних змін та реагування на дедалі більшу агресивність “недружніх сил”.

За його словами, коронакриза ще раз довела, що ЄС досягає кращих результатів, коли разом долає спільні виклики. Завдяки цьому Європа досягла одного з найвищих показників вакцинації та змогла надати третім країнам найбільшу кількість вакцин. Водночас ЄС реалізував конкретні заходи для захисту власних громадян від економічних наслідків цієї кризи, від безробіття та банкрутства.

Макрон наголосив, що в період Французького головування в Раді ЄС порядок денний, спрямований на зміцнення суверенності Європи, буде прискорений.

Він додав, що Французьке головування стане для ЄС “моментом істини” у введенні регуляторних правил та відповідальності для цифрових платформ, в опрацюванні “вуглецевої ціни” для імпортних товарів на європейських кордонах, у визначенні мінімального рівня заробітної плати європейців, для подальшого розвитку відносин Євросоюзу з країнами Африки тощо.

У попередні пів року в Раді ЄС головувала Словенія.

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