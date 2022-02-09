В Україну прибув літак з допомогою від Британії для потреб ТрО

До України прибув літак з військовою допомогою від Великої Британії.
Про це на сторінці у ФБ написав міністр оборони Олексій Резніков у середу, 9 лютого.
“8 та 9 лютого наші друзі і партнери з Великої Британії доправили в Україну чергові вантажі з військово-технічною допомогою. Цього разу мова про військове майно та спорядження для потреб Сил Територіальної оборони України Збройних Сил України. Зокрема, бронежилети, шоломи тощо. Я дякую нашим партнерам за їхню непохитну політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу”, – написав міністр на ФБ.
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