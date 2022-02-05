Канада відправила в Україну літак із військовою допомогою та особовим складом для розширення місії UNIFIER

Канада направила в Україну транспортний літак із нелетальною військовою допомогою.

Про це ввечері 4 лютого повідомив офіційний сайт Міністерства оборони Канади.

Літак ВПС Канади C-177 Globemaster вилетів з авіабази Трентон. Зазначається, що збройні сили Канади (CAF) відправили нелетальне військове обладнання та особовий склад в Україну в рамках продовження та розширення операції UNIFIER.

“Канада непохитно підтримує суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ця допомога ще більше допоможе українським силам безпеки захищатися від загроз Росії та нарощування військових сил (РФ) в Україні та навколо неї”, – зазначили в оборонному відомстві.

Партія військової допомоги складається із засобів індивідуального захисту, засобів ведення спостереження і розвідувального обладнання. Конкретно йдеться про бронежилети і розвантажувальні комплекти, біноклі, лазерні далекоміри, металошукачі й перископи.

Допомогу супроводжують фахівці CAF, щоб ознайомити українських військових із функціонуванням та обслуговуванням наданого обладнання. Надалі вони залишаться в Україні для додаткового наставництва.

“Під час мого візиту в Україну міністр Резніков та українські чиновники з Міноборони підтвердили щиру вдячність своєї країни за місію Канади з підготовки та зміцнення потенціалу, операцію UNIFIER. Сьогоднішня пожертва посилює підтримку Канадою України та допоможе Україні залишатися суверенною й безпечною. Перед обличчям необґрунтованої агресії Росії Канада підтримує Україну”, – заявила міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

“Із 2015 року Канада надала Україні нелетального озброєння на понад 23 мільйони доларів”, – додають у Міноборони країни.

Контекст

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляв, що Канада на три роки продовжить і суттєво розширить свою військову тренувальну місію в Україні UNIFIER, та що Канада передасть Україні “нелетальне обладнання, поділиться розвідувальними даними і допоможе протистояти кібератакам”. За його словами, це коштуватиме Канаді 340 млн дол (близько 280 млн дол США).

Продовження та розширення операції UNIFIER гарантує, що військовослужбовці ЗС Канади продовжуватимуть надавати посилену військову підготовку та наставництво для українських сил безпеки до кінця березня 2025 року.

Навчальна місія тримає з 2015 року, в її рамках вишкіл отримали понад 33 тисячі українських військових.

Розширення місії передбачає додаткове розгортання в Україні 60 військовослужбовців-наставників від ЗСУ Канади. Тепер ця місія CAF може мати в Україні до 400 військовослужбовців (порівняно з попереднім обмеженням до 245 осіб).

Канадці перебувають на різних локаціях у центральній та західній Україні, переважно на Яворівському полігоні у Львівській області, де в них штаб-квартира.

Тренінги, які проводять канадські військові, включають тактичну підготовку на рівні підрозділів і бригад, підготовку інженерних та саперних підрозділів, снайперські навички, розвідку, розвиток сержантського складу та медичні курси.

Операція UNIFIER узгоджена з іншими країнами НАТО через багатонаціональну спільну комісію. До її складу, крім України, входять Канада, Данія, Литва, Польща, Словаччина, Швеція, Велика Британія, США.

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