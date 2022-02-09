“День відкритих дверей” у Борисполі: прибув 10-й літак з допомогою від Америки

Фото з ФБ Олексія Резнікова

До України прибув уже 10-й літак з військовою допомогою від Сполучених Штатів Америки.

Борт приземлився у середу, 9 лютого, в аеропорту “Бориспіль”, повідомив на сторінці у ФБ Олексій Резніков.

“Сьогодні в аеропорті Бориспіль день «відкритих дверей»! Відразу за 9-м птахом зі Сполучених Штатів Америки прилетів й 10-й птах. Ще понад 80 тонн боєприпасів для Збройних сил України від наших партнерів! Вітаємо в Києві”, – написав міністр.

Як писала “Новинарня“, 9 лютого також в Україну прибув літак з допомогою від Британії для потреб ТрО.

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