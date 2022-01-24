Велика Британія почала евакуацію дипломатів із України

Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їхніх родин.
Як передає “Новинарня“, про це в понеділок, 24 січня, інформує пресслужба британського уряду.
“Частину співробітників посольства та членів їхніх родин відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу”, – йдеться в повідомленні.
Британський уряд також не рекомендує здійснювати нетермінові подорожі до України.
“Ситуація в Києві та інших областях за межами Донецька та Луганська в цілому спокійна. Однак події в Україні розвиваються швидко. Триває невизначеність щодо намірів Росії”, – наголошує відомство.
Також британцям в Україні рекомендують “бути пильними, готовими швидко змінити свої плани, якщо це потрібно, стежити за ЗМІ та сповіщеннями”.
Нагадаємо, раніше про рішення розпочати вивезення з України родин американських дипломатів заявив Держдеп.
В українському міністерстві закордонних справ назвали передчасним таке рішення Вашингтона і зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.
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