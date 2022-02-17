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Байден заявив про можливість вторгнення РФ “у найближчі кілька днів”

17/02/2022 17:52

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що є “підстави вважати, що Росія залучена до операцій під фальшивим прапором”.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує CNN.

“Всі ознаки того, що вони готові піти в Україну, атакувати Україну. Я маю відчуття, що це станеться протягом наступних кількох днів”, – сказав Байден.

Він сказав, що Росія відправила США відповіді щодо гарантій безпеки, але він їх ще не ознайомився з ними.

Байден додав, що держсекретар Ентоні Блінкен сьогодні відправиться в ООН і розповість про дипломатичний шлях, повторивши, що “шлях можливий”.

Байден додав, що “не планує телефонувати президентові РФ Володимиру Путіну”.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Росії створити привід для збройного нападу на Україну.

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