Росія може намагатися створити привід для нападу на Україну, – Столтенберг про обстріли на Донбасі

Єнс Столтенберг. Фото: пресслужба НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований можливими спробами Російської Федерації створити привід для збройного нападу на Україну.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання щодо звинуваченнях Кремля зі звинуваченнями на адресу Києва в обстрілах на Донбасі, інформує “Європейська правда” у четвер, 17 лютого.

“Ми стурбовані тим, що Росія намагається створити привід для збройного нападу на Україну. Досі немає ясності, впевненості щодо намірів Росії” – сказав Столтенберг.

Генсек повторив, що Альянс “поки що не бачить значного відведення” сил Росії.

“Ми закликаємо Росію зробити те, що вона каже, і відвести свої сили від кордонів України. Це буде важливий перший крок до мирного політичного вирішення проблеми” – наголосив Столтенберг.

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