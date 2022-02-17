“РФ планує створити привід для нападу на Україну”: Блінкен назвав варіанти подій, після яких може початися наступ

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Російська Федерація шукає привід для повномасштабного вторгнення в Україну.

Як передає “Еспресо”, про це він заявив під час засідання Ради Безпеки ООН у четвер, 17 лютого.

“Рада Безпеки зібралась для обговорення втілення Мінських угод. Ці угоди були підписані Росією. Це все ще основа для мирного процесу з метою врегулювання конфлікту на Сході України. Радбез ООН несе головну відповідальність, і це суть її існування, а саме збереження миру і безпеки. Безпосередня загроза – це нова можлива агресія РФ проти України. Ставки значно вищі, ніж просто Україна”, – сказав держсекретар США.

За його словами, настав

момент, коли вирішується доля багатьох людей.

“Йдеться про основи статуту ООН та світопорядку, який є основою миру у всьому світі. Кожна країна – член Ради Безпеки має підійти до цього з відповідальністю. Головний принцип, на який спирається безпека, був сформований після двох Світових воєн і під час Холодної війни. Поставлено під загрозу принцип, що одна країна не може міняти кордони іншої країни силою, що одна країна не може диктувати вибір та політику іншої країни. Принцип національного суверенітету”, – додав Блінкен.

Він зазначив, що ООН має на меті запобігати таким кризам.

“Ми повинні поглянути на те, що Росія робить зараз в Україні. За останні кілька місяців. Без провокацій і виправдання Росія накопичила більше 150 тисяч військових на кордоні з Україною, в Білорусі та на території окупованого Криму. Росія каже, що зменшує цей контингент, але ми не бачимо, щоб це відбувалося. Наша інформація чітко каже, що ці сили (наземні війська, літаки, кораблі) готуються до нападу на Україну протягом найближчих кількох днів”, – зауважив він

За словами держсекретаря, “ми не знаємо, чим усе закінчиться”.

“Ця ситуація уже зараз, коли Росія намагається зробити кроки на шляху до війни і знову заявляє про загрози воєнних дій, перш за все, Росія планує створити привід для нападу. Це може бути насильницька подія в Україні або звинувачення українського уряду. Ми не знаємо достеменно, що це може бути – сфабрикований теракт чи “відкриття” братських могил, напад на цивільне населення, фейковий або справжній напад за допомогою хімічної зброї. Росія може описати ці дії, як етнічну чистку або геноцид”, – додав Блінкен.

Він відзначив, що ціллю Росії також є Київ.

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