“Планування наступної провокації”: бойовики “ДНР” заявляють про евакуацію жителів прифронтових зон

У соцмережах та телеграм-каналах бойовиків угруповання “ДНР” поширюють інформацію про плановану евакуацію місцевих жителів із прифронтових населених пунктів з боку непідконтрольної території Донеччини.

У дописах зазначається, що “розпорядження про евакуацію мирних мешканців, яка готується”, нібито надійшли в різні прифронтові райони. Однак дата такої евакуації “поки невідома”.

“Російсько-окупаційні війська почали активно розповсюджувати інформацію про евакуацію деяких н.п. на тимчасово окупованих територіях. Вважаю це плануванням наступної провокації з постановним обстрілом і звинуваченнями підрозділів Об’єднаних сил ЗСУ”, – прокоментував ці анонси військовий блогер Анатолій Штефан із Командування ОС.

Як інформувала “Новинарня“, 17 лютого вже до 16:00 зі штабу ООС повідомили про 40 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в ОРДЛО, переважно з важкої артилерії, як на Луганському, так і на Донецькому напрямках. Це “найгарячіший” день на фронті з 2019 року.

Уранці бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, однак ворожа пропаганда заявляла, нібито це ЗСУ “розбомбили” дитсадок “на території ЛНР”.

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