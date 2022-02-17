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Обстріл дитсадка у Станиці Луганській був “сфабрикованою операцією”, – Джонсон

17/02/2022 20:56

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитсадка на Луганщині російськими окупантами був “сфабрикованою операцією”, спрямованою на дискредитацію українського уряду.

Про це в четвер, 17 лютого, інформує видання The Guardian.

“Сьогодні, як я впевнений, ви вже дізналися, дитячий садок був обстріляний під час, як ми вважаємо – ну, ми знаємо – це була сфабрикована операція, покликана дискредитувати українців, покликана створити привід, підробну провокацію для дій Росії. Ми дуже боїмося, що це те, що ми побачимо більше протягом наступних кількох днів”, – сказав Джонсон.

Як відомо, “сфабрикована операція” (false-flag operation) — це інцидент, походження якого приховується, насамперед, для спроби спровокувати помсту.

Нагадаємо, 17 лютого вже до 16:00 зі штабу ООС повідомили про 40 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в ОРДЛО, переважно з важкої артилерії, як на Луганському, так і на Донецькому напрямках.
При цьому бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, однак ворожа пропаганда заявляла, нібито це ЗСУ “розбомбили” дитсадок “на території “ЛНР”.

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