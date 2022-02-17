Мапу ймовірних напрямків наступу РФ оприлюднило міноборони Великої Британії

Велика Британія вважає, що Росія, попри заяви про відведення військ досі, зберігає достатньо сил для масштабного вторгнення в Україну. Схему з імовірними напрямками інтервенції ЗС РФ 17 лютого оприлюднило британське міністерство оборони.

Згідно з цією схемою, російські війська можуть піти в наступ із трьох основних напрямків:

із півночі – через Київську і Чернігівську області (з Білорусі) та через Сумську область (з РФ) – на Київ;

зі сходу і північного сходу – через Харківщину, Луганщину і Донеччину – на Харків і Дніпро, при цьому одна з колон із Ростовської області може вийти до м. Дніпро через Азовський напрямок і Маріуполь;

із півдня (окупованого Криму) – на з’єднання з азовським угрупованням.

За цим планом, наступ складатиметься з двох етапів.

Імовірними напрямками просування на другому етапі вказані також Херсон-Миколаїв-Одеса (з Криму), а також Дніпро-Кропивницький-Вінниця.

“Мапа демонструє можливі напрямки вторгнення Путіна. Він усе ще може запобігти конфлікту і зберегти мир”, — застерігають у британському Міноборони. Там додають, що ймовірні напрямки нападу мають ілюстративний характер.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. Below demonstrates President Putin’s possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 17, 2022

Нагадаємо, деякі західні ЗМІ з посиланням на розвідку США і Британії анонсували початок масштабного наступу військ РФ на територію України у найближчі дні, ймовірно, 16 лютого.

15 лютого в Москві заявили, що частина військ Західного і Південного військових округів після навчань відводиться від українських кордонів до місць постійної дислокації.

16 лютого міністерство оборони Російської Федерації повідомило, що ешелон із військовою технікою підрозділів Південного військового округу після навчань у Криму виїхав через Керченський міст на територію РФ.

Натомість американські супутники фіксували зростання чисельності російської військової техніки біля українських рубежів.

Відомо, що до Західного військового округу РФ масово перекидалися війська і техніка Східного військового округу (із Далекого Сходу). Про їхнє повернення в ППД наразі не повідомляється.

Також відомо про присутність на території Білорусі 30 тисяч військових РФ, які беруть участь у навчаннях “Союзна рішучість-2022”. Вони також залишаються біля кордонів України.

Зі слів президента США Джо Байдена, загалом ідеться про нарощування угруповання ЗС РФ чисельністю близько 150 тисяч осіб поруч з Україною. Те саме 17 лютого заявив очільник Пентагону Ллойд Остін.

Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.

17 лютого вже до 16:00 зі штабу ООС повідомили про 40 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ в ОРДЛО, переважно з важкої артилерії, як на Луганському, так і на Донецькому напрямках.

При цьому бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській, однак ворожа пропаганда заявляла, нібито це ЗСУ “розбомбили” дитсадок “на території ЛНР”.

Читайте також:

Байден заявив про можливість вторгнення РФ “у найближчі кілька днів”

Передісторія

Наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

Однак 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України. Про це повідомили представників офіційного Києва під час їхнього візиту до Вашингтона.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що не вірить у “великий наступ Росії”.

21 листопада вийшло інтерв’ю начальника ГУР МОУ Кирила Буданова американському військовому виданню, який наголосив, що Росія сконцентрувала понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів з Україною, а масштабне вторгнення з трьох напрямків готується на січень-лютий 2022 року.

3 грудня міністр оборони Резніков заявив у Раді, що Російська Федерація може досягнути найбільшої готовності для ескалації агресії проти України наприкінці січня 2022 року.

17 грудня 2021 року міністерство закордонних справ Росії опублікувало проєкти договору зі США та угоди з НАТО про так звані “гарантії безпеки”, яких вимагає Володимир Путін. Зокрема йдеться про неприпустимість розширення НАТО, заборону на розміщення зброї НАТО і проведення навчань у Східній Європі включно з Україною тощо. 15 грудня Москва передала ці вимоги американській стороні.

Вимоги є неприйнятними не лише для України, а й для країн-членів НАТО у Східній та Південній Європі.

Прессекретар МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що лише Україна та члени НАТО мають право визначати вектор подальшого розвитку своїх відносин, зокрема і в питанні набуття Україною членства в Альянсі.

10-13 січня в Женеві, Брюсселі та Відні відбулися переговори щодо російських вимог на рівнях США-РФ, НАТО-РФ та ОБСЄ. Однак вони були безрезультатними. США і НАТО відкинули російські вимоги щодо “гарантій безпеки”. Росіяни не погодилися на деескалацію біля кордонів України.

Також РФ висуває до України вимоги щодо прямих переговорів з ОРДЛО і реалізації “особливого статусу Донбасу”. Російська пропаганда говорить про нарощування українських військ нібито для вторгнення в ОРДЛО за сприяння Заходу.

На цьому тлі США заявляють про готовність застосувати проти РФ “небачені досі” санкції та ухвалили рішення про додаткову військову допомогу Києву в розмірі 200 млн доларів.

З початку ескалації західні союзники прислали в Україну десятки літаків із летальною зброєю, боєприпасами для ЗСУ тощо.

У західних ЗМІ з посиланням на дані розвідки неодноразово з’являлися попередження про ймовірні дати і напрямки ударів РФ.

24 січня Держдепартамент США на тлі загрози масштабної військової агресії РФ зобов’язав членам сімей американських дипломатів повернутися додому з України, а також дозволив повернення до Штатів додаткового персоналу посольства в Києві. Надалі Велика Британія й Австралія також оголосили про евакуацію частини своїх працівників та їхніх родин із посольств у Києві. Водночас країни ЄС заявляли, що не бачать такої потреби.

Військово-політичне керівництво України багато разів заявляло, що страх нападу перебільшений. Експерти наводили конкретні аргументи про те, що накопичених сил РФ недостатньо для масштабного наступу.

Британське видання The Guardian, німецький Spiegel та американське Politico сповістили, нібито президент США Джо Байден повідомив керівникам НАТО та Євросоюзу в телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати масштабне вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів. Була названа дата 16 лютого.

11 лютого посольства Великої Британії, Латвії, Данії, Ізраїлю, Естонії, Норвегії, Японії та Південної Кореї офіційно оприлюднили інструкції для своїх громадян із закликом “чим скоріше” виїхати за межі України. Невдовзі до них приєдналися Фінляндія, Нова Зеландія, Чорногорія, Північна Македонія, Австралія та ще багато країн.

В наступні дні диппредставництва США і Великої Британії переїхали з Києва до Львова.

Також США, Британія й Канада вивезли своїх військових інструкторів з України.

Читайте також:

“Вторгнення явно можливе”. Байден виступив із заявою щодо ситуації на кордоні України. ВІДЕО