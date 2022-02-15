Росія заявила, що відводить частину військ від українських кордонів

Ілюстративне фото. Російський військовослужбовець. Фото: МО РФ

Війська Південного та Західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації вже у вівторок, 15 лютого.

Про це у вівторок, 15 лютого, повідомив офіційний представник міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков.

“Підрозділи південного та західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон”, – сказав Конашенков, котрого цитують “РИА-Новости”.

Він додав, що й інші війська поступово із закінченням “заходів бойової підготовки, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дислокації”.

Південний військових округ межує зі східними областями України та охоплює анексований Крим, а західний – межує з північними областями України.

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