Росія заявила, що відводить частину військ від українських кордонів

Війська Південного та Західного військових округів, які межують з Україною, почали повертатись у місця постійної дислокації вже у вівторок, 15 лютого.
Про це у вівторок, 15 лютого, повідомив офіційний представник міноборони РФ, генерал-майор Ігор Конашенков.
“Підрозділи південного та західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух до своїх військових гарнізонів. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон”, – сказав Конашенков, котрого цитують “РИА-Новости”.
Він додав, що й інші війська поступово із закінченням “заходів бойової підготовки, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дислокації”.
Південний військових округ межує зі східними областями України та охоплює анексований Крим, а західний – межує з північними областями України.
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