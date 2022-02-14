Силовики не бачать ймовірності широкомасштабного вторгнення Росії 16-17 лютого, – Данілов

Олексій Данілов

Українські силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з представниками Верховної Ради у понеділок, 14 лютого.

“Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогодні на території нашої країни, ми усвідомлюємо ті ризики, які є на території нашої країни. Але ситуація перебуває абсолютно під контролем, ба більше – ми наразі не бачимо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися 16-го або 17-го числа. Ми цього не бачимо”, – повідомив Данілов, його цитує “Інтерфакс”.

Він також закликав не “роздмухувати ситуацію”, оскільки дестабілізація внутрішньої ситуації в країні грає на руку противнику.

“За всіма даними розвідки, які у нас є на сьогодні, – і нашої розвідки, і розвідки наших партнерів – дестабілізація внутрішньої ситуації на території нашої країни – це для них ситуація номер один. Без внутрішньої дестабілізації зробити якісь неприємності нашій країні на сьогодні вони не можуть”, – розповів Данілов.

При цьому він не виключив можливості провокацій після того, як Державна Дума РФ розгляне на засіданні у вівторок питання про визнання “ЛНР” і “ДНР”.

“Я говорю про повномасштабний наступ, ще раз наголошую, ми його на сьогодні не бачимо. Чи можуть бути якісь безлади з боку Російської Федерації? Так, можуть. Ми до цього готові, ми розуміємо”, – наголосив секретар РНБО.

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