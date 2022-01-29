Війська Західного військового округу РФ заявили про повернення до місць базування

Передислокація російської бронетехніки. Фото: АР

Війська та авіація Західного військового округу РФ, що межує з Україною, “завершили планову перевірку боєготовності і повертаються до місць базування”.

Про це в суботу, 29 січня, повідомила російська інформагенція “Інтерфакс” із посиланням на пресслужбу ЗВО ЗС РФ.

“Усі завдання, що стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО”, – заявив командувач військ ЗВО Олександр Журавльов, слова якого процитували у пресслужбі округу.

За даними штабу ЗВО, підрозділи бригад зв’язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) прибувають до пунктів постійної дислокації.

“Авіація, яка задіяна в ході перевірки, також повернулася на аеродроми базування”, – зазначили в пресслужбі.

Контекст

Варто зазначити, що вихід на полігони військ ЗВО ЗС РФ – лише частина російської ескалації на одному з часових проміжків та на одному з сегментів поруч із кордонами України.

25 січня Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок перевірки боєздатності з передислокацією підрозділів на полігони, в тому числі віддалені.

Перевірка, яка розпочалася на тлі “кризових відносин із НАТО”, в офіційних повідомленнях округів була названа “плановою”.

Зокрема, у виході військ ЗВО було задіяно понад 1 тис. військових 1-ї танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки.

Під час навчань в Івановській області розрахунки ракетних комплексів “Іскандер-М” знищили польовий аеродром “противника”. Крім того, відпрацьовувалося виведення з-під ракетно-авіаційного удару “противника” винищувачів Су-35С, Су-30СМ та бомбардувальників Су-34.

США, інші країни НАТО та Україна заявляють про подальшу концентрацію російських військ біля українського кордону та про зростання загрози російського вторгнення.

Відомо, що до ЗВО масово перекидаються війська і техніка Східного військового округу (із Далекого Сходу). Про їхнє повернення в ППД, як і про повернення військ Південного ВО ЗС РФ, що більшою мірою межує з Україною, наразі не повідомляється.

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