Війська Західного військового округу РФ заявили про повернення до місць базування

Війська та авіація Західного військового округу РФ, що межує з Україною, “завершили планову перевірку боєготовності і повертаються до місць базування”.
Про це в суботу, 29 січня, повідомила російська інформагенція “Інтерфакс” із посиланням на пресслужбу ЗВО ЗС РФ.
“Усі завдання, що стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності, виконані в повному обсязі. У нас продовжуються планові заходи бойової підготовки на полігонах. Попереду цілий комплекс заходів, включаючи двосторонні тактичні навчання із залученням авіації та систем ППО”, – заявив командувач військ ЗВО Олександр Журавльов, слова якого процитували у пресслужбі округу.
За даними штабу ЗВО, підрозділи бригад зв’язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) прибувають до пунктів постійної дислокації.
“Авіація, яка задіяна в ході перевірки, також повернулася на аеродроми базування”, – зазначили в пресслужбі.
Варто зазначити, що вихід на полігони військ ЗВО ЗС РФ – лише частина російської ескалації на одному з часових проміжків та на одному з сегментів поруч із кордонами України.
25 січня Західний та Південний військові округи Росії оголосили про початок перевірки боєздатності з передислокацією підрозділів на полігони, в тому числі віддалені.
Перевірка, яка розпочалася на тлі “кризових відносин із НАТО”, в офіційних повідомленнях округів була названа “плановою”.
Зокрема, у виході військ ЗВО було задіяно понад 1 тис. військових 1-ї танкової армії та близько 100 одиниць військової техніки.
Під час навчань в Івановській області розрахунки ракетних комплексів “Іскандер-М” знищили польовий аеродром “противника”. Крім того, відпрацьовувалося виведення з-під ракетно-авіаційного удару “противника” винищувачів Су-35С, Су-30СМ та бомбардувальників Су-34.
США, інші країни НАТО та Україна заявляють про подальшу концентрацію російських військ біля українського кордону та про зростання загрози російського вторгнення.
Відомо, що до ЗВО масово перекидаються війська і техніка Східного військового округу (із Далекого Сходу). Про їхнє повернення в ППД, як і про повернення військ Південного ВО ЗС РФ, що більшою мірою межує з Україною, наразі не повідомляється.
Читайте також:
Окупанти активізували команди для рекрутингових заходів серед мешканців ОРДЛО, – розвідка
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!