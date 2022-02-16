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Росія після навчань вивела ешелон із військовою технікою з Криму… до східних кордонів України

16/02/2022 12:20

Міністерство оборони Російської Федерації заявляє, що ешелон із військовою технікою підрозділів Південного військового округу, що рухається до пункту постійної дислокації, “перетнув Кримський міст”.

Про це в середу, 16 лютого, поінформувала пресслужба МО РФ.

“Підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова, здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом. Особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу: танків, бойових машин піхоти і самохідних артилерійських установок – на залізничні платформи на станціях навантаження”, – йдеться в повідомленні.

Після прибуття до пунктів постійної дислокації військових частин техніку будуть готувати “до проведення чергового етапу бойового навчання”, додали в міноборони РФ.

Поки належного підтвердження інформації російського відомства про відведення військової техніки наразі немає.

Водночас, за даними з відкритих джерел, підрозділи 3-ї і 150-ї мотострілецьких дивізій ЗС Росії виводяться з Криму до місць постійної дислокації просто на східних кордонах України – в район Валуйок / Богучара (Бєлгородська і Воронезька області) та Новочеркаська (Ростовська область) відповідно.

Контекст

Нагадаємо, 15 лютого в Москві заявили, що частина військ Західного і Південного військових округів після навчань відводиться від українських кордонів до місць постійної дислокації.

Натомість супутники фіксують зростання чисельності російської військової техніки біля українських рубежів.

Варто зазначити, що вихід на полігони військ ЗВО і ПВО ЗС РФ – лише частина російської ескалації на одному з часових проміжків та на одному з сегментів поруч із кордонами України.

Відомо, що до ЗВО масово перекидалися війська і техніка Східного військового округу (із Далекого Сходу). Про їхнє повернення в ППД наразі не повідомляється.

Також відомо про присутність на території Білорусі 30 тисяч військових РФ, які беруть участь у навчаннях “Союзна рішучість-2022”. Вони також залишаються біля кордонів України.

Загалом ідеться про нарощування угруповання ЗС РФ чисельністю близько 150 тисяч осіб поруч з Україною.

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