На супутникових фото показали, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною

Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною.
Супутникові фото, що підтверджують це, опублікувала компанія Maxar Technologies, передає у вівторок, 15 лютого, “5 канал”.
Військова активність також посилюється на заході Росії, в окупованому Криму, а також у Білорусі, повідомив у Twitter кореспондент видання BuzzFeed News Кристофер Міллер.
Він зазначив, що нарощування триває останні 48 годин. І російську військову техніку перекидають з місць дислокації.
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