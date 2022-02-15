На супутникових фото показали, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною

фото: 5 канал

Росія продовжує нарощувати війська біля кордону з Україною.

Супутникові фото, що підтверджують це, опублікувала компанія Maxar Technologies, передає у вівторок, 15 лютого, “5 канал”.

Військова активність також посилюється на заході Росії, в окупованому Криму, а також у Білорусі, повідомив у Twitter кореспондент видання BuzzFeed News Кристофер Міллер.

Він зазначив, що нарощування триває останні 48 годин. І російську військову техніку перекидають з місць дислокації.

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