Для виправдання агресії проти України Росія планує підірвати Керченський міст, – InformNapalm

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Розвідувальна спільнота InformNapalm отримала інформацію про можливість проведення Росією диверсії під “чужим прапором” проти власних “іміджевих” об’єктів, щоби виправдати подальшу агресію проти України.

Про це повідомив керівник InformNapalm Роман Бурко у фейсбуці.

“Важлива інформація щодо проведення з боку РФ таємних підводно-технічних робіт у забороненому для плавання районі транспортного переходу через Керченську протоку. Сьогодні InformNapalm від інсайдерів з окупованого Криму отримав дані, нібито РФ готується до створення casus belli, щоб виправдати агресію проти України. Серед опцій спецслужби РФ розглядають проведення диверсій “під чужим прапором” проти власних “іміджевих” об’єктів, зокрема Кримського мосту”, – йдеться у повідомленні.

Роман Бурко зауважив, що ці дані “можна було би вважати черговою спробою залякування”, але упродовж тижня з інших джерел InformNapalm отримувала відомості, “які можуть доповнювати ці попередження”.

За його словами, зараз із невизначених причин війська РФ проводять в одному із заборонених для плавання районів підводно-технічні роботи з очищення морських розсіювальних виходів транспортного переходу через Керченську протоку. Такі роботи здійснюють в умовах суворої конспірації із забороною використовувати засоби радіозв’язку.

Зазначається, що на початку лютого 2022 року на базі 561-го аварійно-рятувального центру РФ, розташованій в окупованому Севастополі, випробовували безекіпажний плавзасіб невідомої конструкції.

Центр використовують не лише для підготовки водолазів-рятівників, але й для навчання військових Сил спеціальних операцій, а саме бойових плавців, які мають навички знищення кораблів та об’єктів прибережної інфраструктури (мости, причали тощо).

Бурко наголосив, що ці факти відбуваються на тлі потужної інформаційної кампанії Росії з фейками про “терористичні загрози від України”.

За його словами, зазначена інформація доповнює припущення, що РФ готується до того, щоб у разі необхідності й ухвалення політичного рішення здійснити провокацію з підривом мостових опор і подальшим звинуваченням у цьому України.

Нагадаємо, Сполучені Штати повідомили, що мають достовірні дані про підготовку Росією спецоперації “під чужим прапором” для створення приводу для військового вторгнення в Україну.

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