На Київщині викрили групу тітушок, що на замовлення спецслужб РФ мали вчиняти диверсії у Росії. ВІДЕО

Правоохоронці викрили громадян України, які за завданням російських спецслужб мали вчинити провокації на території Російської Федерації.

Такі дії країна-агресор могла використати як чергову причину для виправдання подальшого тиску на Україну.

Про це в четвер, 10 лютого, інформує пресслужба СБУ.

Спецслужби Росії ретельно розробляли план провокацій і диверсій, спрямованих проти власного населення. А звинувачення мали лунати щодо нашої держави.

“Росіяни завербували трьох мешканців Київської області, які є вихідцями з кримінальних кіл. Для виїзду в Росію їх мали забезпечити підробленими документами. Вони отримали завдання сформувати дві групи по п’ять осіб у кожній. Виїзд першої був запланований у найближчі дні”, – йдеться в повідомленні.

Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю детальну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли кожному заплатити по чотири тисячі доларів.

Куратори запевнили “тітушок”, що після того як завдання буде виконане, їх відправлять додому. Проте, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання.

Співробітники Служби безпеки України запобігли цьому сценарію. Організаторів та їхніх спільників одночасно було затримано у столиці та Київській області.

“Ці особи є тренерами у спортивних клубах контактних єдиноборств. Вони неодноразово залучалися проросійськими силами для проведення провокацій і замовних протестних акцій у різних регіонах України. Зокрема, встановлено, що зловмисники організували у жовтні-грудні 2021 року акти вандалізму над пам’ятником Степанові Бандері у Тернополі, над Одеською синагогою та іноземним представництвом в Одесі”, – повідомляє пресцентр СБУ,

Крім того, один із затриманих створив так зване “силове крило”, до складу якого увійшли члени спортивних товариств і представники кримінального середовища.

Група отримала завдання взяти участь у проплачених масових заворушеннях у центрі столиці наприкінці січня 2022 року і спровокувати бійки. Однак тоді правоохоронці спрацювали на випередження і не допустили реалізації такого плану.

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За результатами санкціонованих обшуків було вилучено вогнепальну зброю з набоями, копії закордонних паспортів осіб, яких мали відправити до РФ для вчинення провокацій.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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