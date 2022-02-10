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Суд в РФ оголосив вирок у справі про “підрив” приміщення ФСБ в грі Minecraft

10/02/2022 14:12

Східний окружний військовий суд в РФ оголосив вирок підліткам з міста Канськ у справі вибуху будівлі ФСБ у Minecraft. Микита Уваров отримав 5 років колонії, Дениса Михайленка та Богдана Андрєєва звільнено від кримінальної відповідальності.

Про це в четвер, 10 лютого, повідомив голова правозахисної групи “Агора” Павло Чиков.

Трьох школярів – Микиту Уварова, Дениса Михайленка та Богдана Андрєєва – затримали влітку 2020 року через розклеювання листівок на підтримку аспіранта Азата Міфтахова. Розслідуючи цю справу, слідчі виявили, що юнаки збудували в онлайн-грі Minecraft “будівлю ФСБ” і збиралися її “підірвати”.

Держобвинувачення просило для Уварова 9 років позбавлення волі, а для Михайленка та Андрєєва – 6 років 6 місяців та 6 років 5 місяців виховної колонії відповідно. На всіх трьох також пропонувалося накласти штраф по 50 тисяч рублів.

Микиту Уварова визнано винним за статтею 205.3 КК РФ. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі у колонії та 30 тис. рублів штрафу. Його взяли під варту у залі суду.

Михайленка та Андрєєва звільнили за статтею 205.3 КК РФ (“Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності”), оскільки вони сприяли слідству (на підставі примітки до статті). Як пізніше уточнив адвокат Володимир Васін, їм призначили 3 та 4 роки умовно.

Зазначається, що вирок планується оскаржити.

У своєму останньому слові Микита Уваров сказав, що у листуванні ніколи не писав, що планує та готує когось підірвати, бо нічого не планував і не готував. Після його затримання, як розповів Уваров, тиснули на його маму, що у неї, мовляв, грошей не вистачить на платного адвоката, а також йому не дозволяли дзвонити та зустрічатися з нею, пише “Настоящее время”.

“Якщо мені дадуть реальний термін, я буду відбувати його з чистою совістю та гідністю. Я буду спокійний, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганому, я не був їхнім лідером, ми були на рівних і просто дружили. Я нікого не обмовив. Мені не соромно перед людьми, близькими та чужими, які знають про нашу історію. Нехай хтось вірить не мені, а правоохоронним органам, мені нічого соромитися. Я нікого не збирався підривати. Востаннє на цьому суді я хотів б сказати: я не терорист, я не винен у 205.3 КК РФ”, – зазначив Уваров.

Додамо, що “справа канських підлітків” була ініційована ФСБ після справи про створення екстремістських організацій – “Мережі” та “Нової величі”, учасники яких, як стверджується, також готували акти насильства проти представників держави або виношували плани перевороту.
Обвинувачені, більшість із яких – молодь чи підлітки, були засуджені у справі “Мережі” та справі “Нової величі” до тривалих термінів ув’язнення. Самі обвинувачені називають справи сфабрикованими.

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