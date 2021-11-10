ФСБ заявляє, що затримала в окупованій Ялті “українського шпигуна”

Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявила про затримання в окупованій Ялті чоловіка, який нібито збирав секретну інформацію для Служби безпеки України.
Про це інформує пресслужба ФСБ РФ у середу, 10 листопада.
“Встановлено, що мешканець міста Ялти в період із 2017-го по 2018 рік, за завданням української спецслужби, здійснював збір і передачу відомостей, що становлять державну таємницю, зокрема про співробітників органів Федеральної служби безпеки”, – йдеться в повідомленні.
Чоловікові можуть інкримінувати порушення закону за статтею 275 Кримінального кодексу РФ (“Державна зрада у формі шпигунства”), згідно з якою йому загрожує до 20 років ув’язнення.
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