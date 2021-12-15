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У Тернополі невідомі облили фарбою пам’ятник Бандері

15/12/2021 11:13

У Тернополі невідомі облили червоною фарбою пам’ятник провіднику ОУН (б) Степану Бандері.

Про це інформує Zaxid.net із посиланням на пресслужбу головного управління поліції Тернопільщини.

“14 грудня об 12:11 невідома особа пошкодила пам’ятник Степану Бандері, що по вулиці Соломії Крушельницької у Тернополі. Монумент було облито червоною фарбою.
Факт пошкодження пам’ятника виявили поліцейські. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці обстежують навколишню територію, опитують людей, переглядають відео з камер спостереження”, – розповіли в поліції.

Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

“Уважно придивіться до відео. Якщо ви впізнали особу зловмисника, зателефонуйте на лінію 102. Поліцейські також звертаються до власників громадських закладів, офісних приміщень, де встановлені камери спостереження, водіїв в авто яких є відеореєстратори, і котрі о 12:11 були в районі вулиці Соломії Крушельницької, поблизу парку імені Тараса Шевченка, повідомити про розшукуваного зловмисника за номером гарячої лінії 102”, – додали в ГУ НП.

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