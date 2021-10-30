Facebook заблокував допис капели “Дударик” із піснею “Батько наш Бандера”. ВІДЕО

Соціальна мережа Facebook заблокувала відео, на якому члени Львівської академічної чоловічої хорової капели “Дударик” виконують пісню “Батько наш Бандера” в рамках відповідного флешмобу. Причиною такого рішення стали скарги ідеологічних противників.
Про це капела повідомила в іншому ФБ-дописі 29 жовтня.
“Через скарги недоброзичливців наш допис та відео у фейсбук на підтримку флешмобу «Батько наш Бандера» заблоковано!
Оскільки ФБ вважає допис «образливим», запрошуємо до перегляду відео на нашому ютуб-каналі”, – зазначив “Дударик”.
Як стало відомо, на відео “Дударика” з піснею “Батько наш Бандера” почали скаржитися користувачів як на “пропаганду ненависті та образ”. Соцмережа заблокувала ролик відповідно до своїх стандартів “для захисту окремих груп людей”.
Як інформувала “Новинарня“, в Україні набуває розвитку флешмоб “Батько наш Бандера”, який почався з молодіжної соцмережі TikTok. Молодь записує відео під повстанську пісню “Батько наш Бандера”, або ж хлопці й дівчата самі виконують цю вірусну пісню, танцюють під її мелодію тощо.
Флешмоб стартував у Львові, після чого під вірусну пісню станцювали дівчата у Слов’янську Донецької області.
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