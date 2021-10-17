Дівчата у Слов’янську на Донеччині станцювали під вірусну пісню “Батько наш Бандера”. ВІДЕО

Громадські організації “Слов’янська січ” та “Єдина родина Донеччини” долучилися до флешмобу “Батько наш Бандера”.
На Youtube-каналі “Патріот Донбасу” опубліковано відео, на якому показано, як молоді дівчата в камуфляжі танцюють на тлі стели при в’їзді в місто Слов’янськ Донецької області під ремікс на пісню “Батько наш – Бандера, Україна – мати”. В цей час між ними димлять червоний і чорний фаєри, а над стелою майорять синьо-жовтий і червоно-чорний прапори.
Відео датоване 17 жовтня.
Як інформувала “Новинарня“, в Україні набуває розвитку флешмоб “Батько наш Бандера”, який почався з молодіжної соцмережі TikTok. Молодь записує відео під повстанську пісню “Батько наш Бандера”, або ж хлопці й дівчата самі виконують цю вірусну пісню, танцюють під її мелодію тощо.
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