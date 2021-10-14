У Києві школярі “тролять” учительку піснею “Батько наш Бандера”, яка стала трендом ТікТоку. ВІДЕО

Степан Бандера

Учні однієї з київських шкіл знайшли оригінальне застосування TikTok-тренду “Батько наш Бандера”. Вони не лише накладають цю популярну пісню на свої відео, а й співають її самі повсюдно в школі. Таким чином школярі “тролять” учительку, яку вважають “ватною”.

Про це повідомляє Telegram-канал “Україна в шоці”.

На відео за хештегом #батьконашбандера можна побачити, як учні почергово співають цю повстанську пісню, коли заходять у клас на урок, у роздягальні, в туалеті тощо.

Вони також запустили флешмоб у соцмережах, де закликають співати цю пісню.

Варто зазначити, що в мережі коротких відео TikTok повстанська пісня “Батько наш – Бандера, Україна – мати” є популярною вже протягом кількох місяців.

Також її виконання набирає десятки й сотні тисяч переглядів у мережі YouTube.

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